Haukete signaler fra Powell sendte Wall Street i kraftig rødt

Et kraftig salgsrush av amerikanske aksjer preget indeksene på Wall Street fredag, etter sentralbanksjef Jerome Powells smertetale tidligere i dag.

De haukete uttalelsene til Powell bidro til å sende industritunge Dow Jones ned 3,03 prosent til 32.283,40 poeng. Den brede S&P 500 slanket seg hele 3,37 prosent og endte på 4.057,66 poeng, mens teknologiindeksen Nasdaq Composite falt drøye 3,94 prosent til 12.141,71 poeng.

Det var det største fallet for S&P 500 siden midten av juni, ifølge Bloomberg.



Spesielt teknologitunge aksjer preges av frykten for høyere renter ettersom disse ofte er verdsatt basert på potensiell inntjening i fremtiden. Høyere renter og dermed dyrere finansiering gjør fremtidig inntjening mindre verdt.

Ved børsslutt på Wall Street endte den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten opp 0,05 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg hele 7,3 prosent til 23,36.

Haukete fra Fed

Investorer verden over fulgte nøye med på Powells Jackson Hole-tale tidligere i dag. Talen var klar; sentralbanken vil ikke trekke seg tilbake i kampen mot rask inflasjon. Powell gjentok dermed en tøff holdning for å bekjempe inflasjonen.

– Å gjenopprette prisstabilitet vil sannsynligvis kreve å opprettholde en restriktiv politikk fremover. Historien advarer sterkt mot å løsne politikken for tidlig, sa Fed-sjefen.

Jerome Powell lovet dermed at Fed vil bruke renteverktøyet for å angripe inflasjonen som fortsatt nærmer seg det høyeste nivået på mer enn 40 år. Det påpekes også at størrelsen på rentehevingen i september vil være avhengig av «totaliteten på kommende datapunkter».

Store bevegelser

Tech-giganten Amazon falt 4,76 prosent, mens Dell Technologies var ned hele 13,51 prosent fredag. Både Apple og Netflixvar begge ned rundt 4 prosent.

Blant aksjene som beveget seg mest, var Farfetch-aksjen, som steg nesten 30 prosent etter at selskapet toppet inntjeningsforventningene.

Affirm-aksjene stupte mer enn 20 prosent etter at forbrukerlånselskapet rapporterte et større kvartalstap enn ventet, samt ga skuffende utsikter.

Electronic Arts-aksjene steg omtrent 5 prosent etter en svensk nyhetsrapport om at Amazon forventes å gi et tilbud om å kjøpe selskapet.