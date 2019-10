Britisk byggeindustri i trøbbel

Nedgangen i britisk byggeindustri fortsatte i september.

Markits aktivitetsindeks for sektoren falt til 43,3, ned fra 45 måneden før. Ifølge Reuters var det på forhånd ventet en indeks på 45.

Ifølge Bloomberg krympet dermed sektoren for femte måned på rad, mens byggeaktiviteten stupte og det var et historisk bratt fall for nye ordrer.

– Bedriftene blir senket av klientenes nøling, økt Brexit-usikkerhet og svake utsikter for den britiske økonomien, sier økonom i IHS Markit, Joe Hayes, til Bloomberg News.