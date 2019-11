Betonmast og Bane NOR enige om storkontrakt i Bergen

Kontraktens verdi er på 145 millioner kroner.

Betonmast skal bygge et verksted i Bergen hvor de nye Flirt-togene skal bygges. Verkstedet vil bli bygget i tilknytning til Bergen Stasjon, der det gamle verkstedet lå.

– Dette er et spennende og krevende prosjekt som Betonmast Bergen gleder seg til å ta fatt på, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast, i børsmeldingen.

Bygget er på 4000 kvadratmeter og er 126 meter langt. Verkstedet skal stå klar før jul neste år.

Betonmast ble i sommer kjøpt opp av AF Gruppen for over to milliarder kroner.