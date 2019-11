Veidekke vil spinne ut eiendomsvirksomheten

Styret i Veidekke har i styremøte i dag besluttet å dele konsernet i to separate virksomheter og etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur.

Det går frem i en melding fra selskapet onsdag.

Beslutningen er resultatet av en strategisk gjennomgang av konsernets sammensetning og en vurdering av vekst- og utviklingsmulighetene for Veidekkes ulike virksomhetsområder.

Veiskille

– Etter mange år med solid vekst og inntjening er Veidekke ved et veiskille der vi mener videre utvikling best ivaretas gjennom to selvstendige selskaper. Styrebeslutningen markerer således et skille og et stort skritt fremover i arbeidet med å tilrettelegge for økt langsiktig verdiskapning for Veidekkes aksjonærer, sier Svein Richard Brandtzæg, styreleder i Veidekke.

Styret mener at Veidekkes verdsettelse ikke gjenspeiler de underliggende verdiene i selskapet. Å spinne ut eiendomsvirksomheten antas å bidra til å øke selskapets aksjonærverdier.

«Dette underbygges av en henvendelse Veidekke nylig har mottatt fra en seriøs aktør med konkret interesse for å kjøpe eiendomsvirksomheten», skriver Veidekke.

Mandatet fra styret innebærer at både børsintroduksjon, å dele ut virksomheten til Veidekkes aksjonærer og salg av hele eller en andel av eiendomsvirksomheten vil bli vurdert, opplyses det.

– Veidekke arbeider kontinuerlig med å utvikle og posisjonere alle våre virksomhetsområder optimalt for langsiktig strategisk og økonomisk suksess. En deling av Veidekke i to rendyrkede virksomheter vil bidra til at hver enkelt virksomhet kan forfølge egne vekststrategier, egnet for sine markeder, med lønnsom vekst som vil skape verdier både for kunder, ansatte og aksjonærer, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke, i meldingen.

ABG Sundal Collier er hyret inn som finansiell rådgiver, mens Schjødt bidrar på det juridiske området.

Styret forventer at endelig beslutning om transaksjonsmodell og gjennomføring vil finne sted i løpet av første halvår 2020.

Veidekke-aksjen endte onsdagen ned 1,76 prosent til 100,50 kroner. Det priser egenkapitalen til 13,4 milliarder kroner.

Gjør rettet emisjon mot ansatte

Styret vedtatt en rettet emisjon mot ansatte i Veidekke-konsernet.

Det går frem i en separat melding fra selskapet.

I emisjonen kan det utstedes inntil 1,5 millioner nye aksjer, opplyses det.

Veidekkes aksjekjøpsprogram for 2019 gir ansatte mulighet til å tegne mellom 50 og 1 500 aksjer, og aksjene er underlagt en bindingstid på to år.

Tegningskursen vil være lik volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden (15. – 19. november) fratrukket en rabatt på 20 prosent. Den samlede rabatten for de tegnede aksjene kan ikke overstige 30 millioner kroner.