AF Gruppen-datter får kontrakt på 190 millioner

HMB Construction AB er enig med Borlänge kommune og Hemsö Fastighets AB om bygging av Paradisskolan med barnehage, grunnskole og idrettshall. Kontraktsbeløpet er 191 millioner svenske kroner.

Den skal åpnes høsten 2021 i bydelen i Tjärna, som ligger i Borlänge i Dalarna.

Det totale arealet er på ca. 10.000 kvadratmeter.

– Vi er glade over å ha fått tillit til å bygge Paradisskolan og til å bidra til å utvikle Borlänge med et nytt sted der mennesker kan møtes, sier Bård Frydenlund, konserndirektør for Sverige i AF Gruppen i en børsmelding.