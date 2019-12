Avinor og AF Gruppen enige om kontrakt

Avinor har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utførelse av utbygging av terminalen på Oslo lufthavn Gardermoen.

Arbeidet starter i mars 2020. Det er forventet å være ferdig i september 2021. Kontraktens verdi er anslått å lande på 185 millioner kroner. Utbyggingen skal gi økt kapasitet utenfor Non-Schengen-området, ifølge børsmeldingen.

«Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen er viktig for å videreutvikle Norges hovedflyplass som et internasjonalt knutepunkt. Den vil gi økt kapasitet og vil gi bedre forhold for passasjerer og flyselskaper, og styrke rammevilkårene for norsk reiseliv, turisme og næringsliv», skriver AF Gruppen.

- Dette er et svært spennende oppdrag, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Gjennom flere år har vi utført innredningsentrepriser på ulike signalbygg, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Avinor på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.