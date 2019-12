NRC Bane AS, et heleid selskap av NRC Group ASA, har blitt innstilt til en kontrakt av Bane Nor. Den er verdt 175 millioner kroner.

NRC Group skal bygge togspor mellom Drammen og Gulskogen. Arbeidet vil starte i februar, og prosjektet skal stå ferdig i september 2021, fremgår det av meldingen.