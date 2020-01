Ny kontrakt i Trondheim for Veidekke

Veidekke har signert kontrakt med Kjøpsmannsgata Ung Kunst AS om å bygge et miljøsertifisert kunstsenter i Trondheim sentrum, kommer det frem i en børsmelding mandag. Oppdraget har en verdi på 113 millioner kroner ekskl. mva.

Byggearbeidene starter i januar med planlagt ferdigstillelse i september 2021.



- Vi takker så mye for tilliten og er stolte over å ha blitt valgt til å bygge et kulturbygg som kommer til å bety mye for kunstnere og kulturlivet i Trondheim, sier distriktsleder Ståle Brovold i Veidekke Bygg Trøndelag.

Kjøpsmannsgata Ung Kunst er en gave på 175 millioner kroner fra billedkunstneren Kjell Erik Killi Olsen til Trondheim by.

Kunstsenteret vil ligge i Kjøpmannsgata 36-38 og bli på cirka 3.300 kvadratmeter. Det skal romme utstillingslokaler, kunstverksteder, magasiner, scene, serveringslokaler, egne kontorer og utleiekontorer samt en skulpturpark på taket.