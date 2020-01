AF Gruppen skal bygge nye leiligheter i Sandefjord

Strøm Gundersen Vestfold AS, hvor AF Gruppen er hovedaksjonær, har blitt enige med Storgata 3-5 AS om en kontrakt for Dokkenkvartalet i Sandefjord. Erik Martin Steinsholt, Øistein Skjerven og Carl Christian Fon er oppdragsgivere gjennom Storgata 3-5 AS.

Det skal bygges 36 leiligheter med parkeringskjeller og næringsarealer. Kontraktens verdi er på 118,7 millioner kroner. Det er ventet at byggestarten går i andre kvartal dette året, mens salget begynner blir i februar.

AF Gruppen er børsnotert. Aksjen er ned 0,57 tirsdag ettermiddag til 174,00 kroner.