Veidekke skal bygge ny helsepark på Stord

Veidekke har inngått en kontrakt med Borggata Futurum for oppføring av et næringsbygg i Leirvik sentrum på Stord, opplyses det i en melding. Nåværende bebyggelse på den aktuelle adressen, Borggata 5-9, skal totalrenoveres og bygges på med nye etasjer.

Verdien av oppdraget oppgis til rundt 100 millioner kroner.



I det nye bygget skal flere helsetjenester samles under ett tak, inkludert allmennlege, spesialisttjenester, tannklinikk, fysioterapeut, kiropraktor og naprapat. Det blir også helserelatert handel, kafé og treningssenter, samt kantine og møte- og kurslokaler for de som skal jobbe i bygget.

Ferdig i 2021

Bygget, kalt Stord Helsepark, blir på nær 6.000 kvadratmeter fordelt på seks etasjer, ifølge Veidekke.

I tillegg kommer parkeringsanlegg for biler og sykler i to etasjer under bakken.

Arbeidene starter i begynnelsen av mars. Den nye helseparken ventes å stå klar for åpning i løpet av våren neste år.

Oppdragsgiver, Borggata Futurum, eies 50/50 av Thore Liverøds Alfa Eiendom og KA Finans, som eies av Kurt Arne Tyse.

Fyller ordreboken

Stord-oppdraget er det andre oppdraget Veidekke melder om på få timer.

Entreprenørkonsernet meldte tirsdag morgen om et oppdrag datterselskapet Arcona har fått i Stockholm, der et industribygg skal bygges om til miniboliger for cirka 200 millioner svenske kroner.

Veidekke har også meldt at den internasjonale organisasjonen CDP har gitt konsernet toppkarakteren A for arbeidet med klimarapportering – for andre år på rad.