Igangsettingen av nye boliger falt med 15 prosent på landsbasis

– Oslo er marerittet. Utfordringen er at det ikke er areal å bygge på, det reguleres ekstremt lite for tiden, sier adm. direktør i Boligprodusentenes Forening, Per Jæger.

Regulerer mindre til eneboliger

Utenfor hovedstaden er problematikken en annen, der er det areal å bygge på, men politikerne vil også der i en del av de større byene fortette og bygge rundt knutepunkter.

– Da er det leiligheter det går i, og det er dobbelt så dyrt å bygge pr. kvadratmeter som eneboliger. Eneboligmarkedet har de siste tre årene hatt en årlig nedgang på 10 prosent, sier Jæger.

Frykter for høye priser

Leilighetsbyggingen utgjør nå 50 prosent av markedet, og Jæger frykter at nye prosjekter blir for dyre for de med middels eller lavere inntekter.

– Når Fredrikstad kommune sier at de kun vil bygge i sentrum, og ikke regulerer for eneboligbygging, slår dette ut i hvor mange nye boliger du får, sier han.

Samlet sett ble det igangsatt bygging av 29.267 enheter i fjor. Fordelingen var 13.007 leiligheter, 6.047 eneboliger, 5.982 småhus og 4.232 fritidsboliger.

Den største boligbyggeren er fortsatt OBOS med 1.436 igangsettinger i fjor, fulgt av Systemhus (1.310), Mesterhus (967), Selvaag Bolig (830) og Nordebohus (816).