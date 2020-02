AF Gruppen øker utbyttet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

AF Gruppen økte omsetningen med 14 prosent til 6,4 milliarder kroner i fjerde kvartal, hvilket var opp 20 prosent fra året før. Resultatet før skatt endte på 388 millioner, opp fra 373 millioner i samme periode året før. Det ga en nedgang i resultatmarginen på 0,6 prosent til 6,0.

For året økte selskapet omsetningen fra 18,8 til 22,6 milliarder, mens resultatet økte fra 1,1 til 1,3 milliarder.

En sterk finansiell posisjon gjør at AF Gruppen har vedtatt å øke utbyttet fra 5 til 6 kroner pr. aksjer.

Flere store kontrakter

Av høydepunkter i fjerde kvartal peker AF Gruppen på at anleggsvirksomheten nådde en resultatmargin på 12,3 prosent i kvartalet, men at flere prosjekter i avslutningsfasen medførte et betydelig lavere aktivitetsnivå for AF Anlegg. Enheten har dog inngått flere store kontrakter i kvartalet.

Byggvirksomheten leverte en resultatmargin på 7,4 prosent etter en omsetningsvekst på 16,9 prosent.

I Betonmast, som ble overtatt den 31. oktober, var resultatmarginen 3,8 prosent.

Kvartalsrapporten

AF Gruppen (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 6.465 5.656 Driftsresultat 391 363 Resultat før skatt 388 373 Resultat etter skatt 287 323