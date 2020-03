Veidekke skal bygge for OBOS

Veidekke har fått et oppdrag fra OBOS om å bygge Humla borettslag. Det skal bestå av 184 leiligheter med parkeringsanlegg på Vollebekk på bydel Bjerke i Oslo. Byggeplassen skal være fossilfri.

Kontrakten er verdt 370 millioner kroner.

– Vi takker nok en gang OBOS for tilliten og for at vi får være med på å omdanne Vollebekk til et attraktivt bomiljø. Vi vil med dette byggetrinnet øke takten til over 400 leiligheter i produksjon på Vollebekk, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie i Veidekke Bygg Norge.