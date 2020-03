Dropper reparasjonsemisjon

Etter at NRC Group i midten av februar gjennomførte en kriseemisjon for å hente inn 700 millioner kroner, har aksjekursen falt jevnt og trutt.

Derfor melder selskapet søndag kveld at de har bestemt seg for å droppe den planlagte reparasjonsemisjonen,

I perioden 12. februar 2020 til 6. mars 2020 har volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs for NRC Group vært å 33 kroner, og til den laveste aksjekursen var 26,10 kroner, omtrent 29,46 prosent under emisjonskursen på 37 kroner. I dette tidsrommet er det blitt omsatt 4,73 millioner aksjer under emisjonskursen.

Selskapet påpeker at dermed har aksjonærer som frykter utvanning hatt mulighet til å kjøpe flere aksjer, til en lavere pris over et lengre tidsrom enn en reparasjonsemisjon ville gitt rom for.