Nye Veier med milliardavtale

Fredag meddeler vegselskapet Nye Veier at det har inngått en kontrakt på 4 milliarder kroner med entreprenøren AF Gruppen.

Nye Veier fokuserer også på å legge til rette for ulike tiltak, som forskuddsbetaling og lengre tidsfrister, for at entreprenører og rådgivere kan drifte tilnærmet som normalt. Det er utfordrende i et markedet som er svært krevende med kontrakter som blir kansellert og konkursfare.

– Vi er tjent med leverandører som er sterke og oppegående etter krononakrisen. Vi skal også fullføre pågående konkurranser for å sikre at kontraktene signeres og ikke forskyves ut i tid, sier Anette Aanesland, adm. direktør i Nye Veier.

Per i dag har selskapet syv kontrakter under bygging, der alle stort sett går som normalt.