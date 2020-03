Veidekke dropper utbytte

Veidekke har besluttet å kansellere det tidligere annonserte forslaget om å betale et utbytte på 5 kroner per aksje for 2019, ifølge en børsmelding.

– De omfattende restriksjonene for å redusere spredningen av coronaviruset har skapt stor usikkerhet for eksisterende virksomhet og fremtidig markedsutvikling for Veidekke, sier styreleder i Veidekke, Svein Richard Brandtzæg.

Virusutbruddet har foreløpig hatt begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget til selskapet.

Ved å kansellere ordinært utbytte styrker Veidekke selskapets likviditet med NOK 675 millioner. I tillegg til å kansellere forslaget om utbytte for regnskapsåret 2019, stanser selskapet midlertidig også alle planlagte investeringer.

– Vi har en klar ambisjon om å betale utbytte på et senere tidspunkt, dersom situasjonen tillater det, sier Brandtzæg.