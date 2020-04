NRC Bane, et selskap eid av NRC Group, er innstilt til å bygge et ERTMS-signalsystem på Bergensbanen, Flåmsbanen og Randsfjordsbanen for Bane NOR. Kontrakten har en verdi på 199 millioner kroner.

Arbeidet begynner nå i april, og skal stå ferdig desember neste år.