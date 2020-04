Meglerhus sabler kursmålet i Veidekke

Meglerhuset Kepler Cheuvreux sabler kursmålet i Veidekke tilsvarende 25 kroner, fra tidligere 125 kroner til 100 kroner per aksje. Det har samtidig en hold-anbefaling, fremgår det av en oppdatering onsdag, melder TDN Direkt.

Cheuvreux nedjusterer samtidig en annen anleggsgigant, AF Gruppen, fra 200 kroner til 190 kroner per aksje. Der gjentas kjøpsanbefalingen.

Nedjusteringene kommer i forkant av selskapenes rapporter for første kvartal. Meglerhuset peker på at anleggssektoren virker relativt solid, men at utsiktene er langt svakere enn ventet.

Veidekkeaksjen er ned 26,03 prosent i år, mens AF-gruppen er ned 11,93 prosent.