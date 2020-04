Saftig bonus til AF-sjefen

AF Gruppen har sluppet sin årsrapport for 2019, og der fremgår det at ledelsen totalt er tilgodesett med en godtgjørelse på 47 millioner kroner.

Ikke overraskende får konsernsjef Morten Grongstad mest. Han hadde en grunnlønn på 3,9 millioner kroner i fjor, men kunne plusse på 6,2 millioner i bonus.

Inkludert aksjebasert avlønning og andre ytelser endte godtgjørelsen på 10,4 millioner kroner.

Det er 1,7 millioner mer enn året før.

Hærem fikk 5,8 millioner

Som nummer to på listen over ti konserndirektører kommer finansdirektør Sverre Hærem. Han fikk utbetalt drøyt to millioner i grunnlønn og 3,5 millioner i bonus. Totalt endte godtgjørelsen hans på 5,8 millioner kroner.

AF Gruppen omsatte for 22,6 milliarder kroner i fjor, og fikk et driftsresultat på 1.335 millioner kroner – nok til en driftsmargin på 5,9 prosent.

Hovedkonkurrenten Veidekke omsatte til sammenligning for 38,8 milliarder kroner med en driftsmargin på 3,8 prosent.

Aksjer på billigsalg

Ledende ansatte i AF Gruppen kan ifølge årsrapporten kjøpe egne aksjer for 25 prosent av netto bonus etter skatt. De forplikter seg til å beholde aksjene i minst ett år, men får 20 prosents rabatt fra gjeldende børskurs ved årsskiftet.

Ordningen ser ut til å være populær: Mens AF Gruppen solgte 57.180 bonusaksjer fra egen beholdning i 2018, steg antallet til 87.297 i fjor.

Gjeldende kurs da nyttårsrakettene markerte overgangen til 2019 var 132 kroner, mens lederne kunne sikre seg aksjene for 105,60 kroner stykket.

AF Gruppen er i mindre grad berørt av nedgangen på Oslo Børs i år. I skrivende stund handles aksjen for 162,20 kroner – en nedgang på 7,8 prosent siden nyttår.

Hovedindeksen har i samme periode falt med drøyt 20 prosent.