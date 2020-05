JM Norge skal tilby angrerett ved kjøp av ny bolig

Boligutvikleren JM Norge lanserer angrerett for kunder som kjøper ny bolig. Angreretten innebærer at kjøperne i en tidsbegrenset periode kan inngå en kjøpsavtale med forbehold om endelig bekreftelse, melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

En typisk avtale vil inneholde en angre- eller reservasjonsperiode på 3 måneder.

Kampanjen er inspirert av lignende avtaler i Finland og Sverige der kjøperens eksponering er et reservasjonsgebyr på 10.000 kroner. Det blir trukket fra kjøpesummen når endelig kjøpsavtale signeres.

- Vi ser at det fortsatt er mange interessenter som aktivt henter informasjon og laster ned prospekter i våre kanaler, men at det nå er færre som forplikter seg enn tidligere i år, sier Martin Asp, adm. direktør i JM Norge, i en pressemelding.

- Vi håper at angrerett gjør at flere kjøpere gjennomfører hele kjøpsprosessen og at flere til slutt velger å kjøpe en ny bolig, legger han til.

Kampanjen varer frem til 1. september i år.