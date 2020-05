Veidekke gikk nesten i null

Veidekke hadde driftsinntekter på 9,0 milliarder kroner i 1. kvartal 2020, opp fra 8,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

De store svingningene i finansmarkedene som følge av pandemien innebærer at resultat før skatt er belastet med et urealisert tap på totalt 65 millioner kroner, fremgår det av rapporten.

Selskapet forklarer at dette knytter seg til verdiendring av finansielle poster i Veidekke ASA og et urealisert valutatap i Industri. Resultatet omfattet også 20 millioner kroner i kostnader knyttet til delingsprosessen i Eiendom.

Segmentene

Entreprenørsegmentet hadde et driftsoverskudd på 175 millioner kroner, opp fra 145 millioner kroner i fjor.

Industrisegmentet hadde et driftsunderskudd på 183 millioner kroner, som var 14 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor.

Eiendom hadde et driftsoverskudd på 108 millioner kroner, opp fra 64 millioner kroner i fjor.

Øvrig virksomhet hadde et driftsunderskudd på 49 millioner kroner, som var 21 millioner kroner mer enn i fjor.

Sterk kontantstrøm

Kontantstrømmen fra videreført virksomhet var på 479 millioner kroner, mot minus 17 millioner i fjor, og selskapet gikk ut av kvartalet med 809 millioner kroner i likvider midler. På samme tid i fjor var de på 194 millioner kroner. Ved utgangen av fjoråret var de på 318 millioner kroner.

Den for årstiden sterke kontantstrømmen skyldes svært god prosjektlikviditet i Danmark og Sverige samt valutaeffekter, heter det.

Likviditetsposisjonen er ytterligere styrket av at det, som følge av den økte usikkerheten knyttet til COVID-19-pandemien, er besluttet å ikke betale utbytte for regnskapsåret 2019.

COVID-19

- I første kvartal hadde pandemien begrenset innvirkning på produksjonen i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget til Veidekke. Utsiktene fremover er imidlertid betydelig mer usikre, og selv om vi opprettholder våre langsiktige mål, knytter det seg stor usikkerhet til våre resultatforventninger for 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Veidekke opplyser at det har god finansiell fleksibilitet til å møte et utfordrende marked, etter å ha gjennomført en refinansiering mot slutten av 2019, med økte lånerammer.

Netto rentebærende gjeld utgjorde 2,6 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Skal selge eiendomsvirksomheten

Den største spenningen i Veidekke-aksjen er hva som blir resultatet av salget av selskapets eiendomsvirksomhet. 13. november i fjor offentliggjorde selskapet at de ville selge hele eiendomsvirksomhet med rettigheter til å bygge 18.000 boliger i og rundt de største befolkningssentrene i Norge og Sverige.

Bakgrunnen til børsmeldingen var at selskapet hadde fått et bud fra en gruppering i oktober/ november.





Etter hva Finansavisen forstår, fant Veidekke-styret det ukomfortabelt å selge en så stor del av selskapet uten å ha fått testet prisingen i markedet. Den bokførte verdien av virksomheten var ved nyttår 8,6 milliarder kroner.

Fredriksen- og Tollefsen-bud

Budgiverne var en gruppering frontet av eks-Selvaag Bolig-sjef Baard Schumann. Han er backet av investoren John Fredriksen og Norges største eiendomsinvestor, Ivar Tollefsen. I tillegg er det to til med mindre poster.

OBOS - som er Veidekkes største eier - har også vist interesse, og konsernsjef Daniel K. Siraj har gått ut av Veidekke-styret mens salgsprosessen foregår.

Veidekke har sagt at det skal komme en konklusjon på prosessen i løpet av andre kvartal, og det foregår to parallelle løp – et salg eller en børsnotering av virksomheten.

I kvartalsrapporten skriver selskapet at arbeidet med å etablere eiendomsvirksomheten med endret eierstruktur fortsetter, og valg av eierstruktur vil, som tidligere meldt, bli tatt før utløpet av andre kvartal. Som annonsert vil Veidekke også samordne industrivirksomheten og anleggsvirksomheten i Norge, som et ledd i selskapets forbedringsarbeid.

Prosessen pågår for fullt, og valg av løsning for eiendomsvirksomhetens eierstruktur vil bli foretatt i løpet av første halvår 2020, heter det i kvartalsrapporten.

Ifølge DNB Markets-analytiker Simen Mortensen er forventningene i markedet at virksomheten skal selges og at store deler av salgsprovenyet deles ut som utbytte.

