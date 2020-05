Veidekke har signert ny Göteborg-kontrakt

Veidekke har signert en kontrakt med Higab om bygging av nytt kulturhus i Bergsjön i Göteborg, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Kontrakten er en totalentreprise med byggestart anslått til andre kvartal i år og en verdi på på rundt 100 millioner svenske kroner.

- Vi er både stolte og glade for at Higab valgte oss til dette viktige prosjektet. Jeg er trygg på at vi gjennom gode relasjoner og vår involverende arbeidsmåte vil bidra til et vellykket prosjekt og til merverdi for Bergsjön, sier Mattias Bylerius, regionsjef i Veidekke Bygg Väst.