Stabilt fra AF Gruppen

Et resultat før skatt på 206 millioner kroner sørget for å senke resultatmarginen for AF Gruppen fra 4,3 til 3,1 prosent i første kvartal.

Selskapet har en historisk høy ordrereserve på 32.492 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, opp fra 23.679 millioner kroner på samme tid i fjor.

AF Gruppen påpeker at utbruddet av coronaviruset har hatt begrenset effekt på resultatet i kvartalet, men har ført til utfordringer i enkelte markedssegmenter.

«Det er knyttet usikkerhet til videre konsekvens av coronautbruddet, herunder en svekket norsk krone, tilgang til utenlandsk arbeidskraft, investeringsnivå i privat sektor og oppstart av nye prosjekter», heter det.

AF Gruppen (Mill. kr) 1. kv./20 1. kv./19 Driftsinntekter 6.607 5.214 Driftsresultat (EBIT) 213 232 Resultat før skatt 206 226 Resultat etter skatt 160 174