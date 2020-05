Kraftig resultatfall tross økt salg

Home Depot fikk et utvannet EPS (resultat pr aksje) på 2,08 dollar i regnskapsmessig første kvartal 2020, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Tilsvarende tall for fjoråret var 2,28 dollar og ventet var 2,26 dollar, ifølge Refinitiv og TDN Direkt.

Selskapet hadde i første kvartal en omsetning på 28,3 milliarder dollar, mot 26,4 milliarder dollar samme periode året før. Ventet var 27,3 milliarder dollar.

Til tross for økt omsetning har også salgsutgifter og administrasjon økt vesentlig fra fjoråret. I år er det ført utgifter for 5,8 milliarder dollar mot 4,9 i fjor; altså en markant økning på 18 prosent.

Resultatet endte dermed 10,7 prosent ned til 2,2 milliarder dollar mot 2,5 i fjor.

Tok tidlig grep

Selskapet skriver i en pressemelding at de har fokusert på to hovedområder under pandemien: Sikkerheten til de ansatte og å kunne tilby essensielle produkter til kundene.



– Vi tok tidlig grep og reduserte antall kunder i våre butikker, og det tror vi har hatt stor innvirkning på salget, sier Craig Menear, adm. direktør og styreleder i Home Depot.

Et lyspunkt er at gjennomsnittkvitteringen per handel har økt med 11 prosent til 74,70 dollar mot 67,31 dollar i fjor.

Selskaper suspenderer guidingen for 2020, går det frem av rapporten.