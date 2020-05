Veidekke har signert Bærums-kontrakt

Veidekke har signert med Bærum kommune om opprusting og nybygg på Bekkestua ungdomsskole. Kontrakten er en totalentreprise til 182 mill. kroner, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

– Vi ser frem til å bygge nok et spennende skoleprosjekt for Bærum kommune. Etter en konstruktiv og løsningsorientert samspillsfase er vi nå klare til å ta fatt på byggearbeidene og oppføre et flott og moderne skolebygg til glede for elever, lærere og ansatte, sier Erik Økland, avdelingsleder for offentlige byggeprosjekter i Veidekke Bygg Oslo.

Byggestart er planlagt i juni med ferdigstillelse i desember 2021.