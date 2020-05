Veidekke tildelt vindpark-kontrakt i Småland

Veidekke har fått i oppdrag av Stena Renewable å bygge fundamenter og veier til 47 vindturbiner i Tvinnesheda-Badeboda utenfor Åseda i Småland. Kontrakten er en totalentreprise og kontraktssummen er på rundt 265 millioner svenske kroner. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2021, melder selskapet i en børsmelding mandag.

– Veidekke har kompetansen og organisasjonen som skal til for å bygge et stort vindkraftverk som Vindpark Tvinnesheda. I de senere årene har Veidekke bygget to vindkraftverk for oss, og vi er glade for å kunne realisere enda en vindpark med dem, sier Peter Zachrisson, adm. direktør i Stena Renewable.

I oppdraget inngår å ferdigstille veier frem til alle vindturbinene samt tilhørende areal for kraner og lagring av turbinblader. Veidekke skal også bygge det interne strømnettet og gjøre grunnarbeid og støpe fundamenter for vindturbinene.

– Vi takker for tilliten vi har fått med dette spennende prosjektet. Å kunne bidra til å forbedre miljøet vårt gjennom å bygge ut svensk vindkraft er viktig for oss, sier Anders Johansson, anleggsleder i Veidekke Anläggning.