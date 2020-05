AF Gruppen-datter har signert Sandvika-kontrakt

Entreprenøren Strøm Gundersen, som er et datterselskap av AF Gruppen, skal rehabilitere Kommunegården i Sandvika i oppdrag for Bærum Kommunale Pensjonskasse, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Rivningen av eksisterende bygningsmasse er allerede igangsatt i en egen entreprise. Etter ferdigstilt riveentreprise er bygget strippet ned til betongdekker og søyler. Deretter skal Strøm Gundersen starte oppbygging av kommunegården.

Arbeidet er delt inn i 2 faser og kontrakten er verdt 800 millioner kroner.

– Kommunegården er et viktig symbolbygg for Sandvika der det er satt høye krav til klima og fleksibilitet. Vi ser frem til å samarbeide med Bærum Kommunale Pensjonskasse og deres prosjektledelse fra Insenti på det som blir et spennende og omfattende prosjekt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.