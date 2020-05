Veidekke bygger ny stasjon for bybanen i Bergen

Veidekke er av Bybanen Utvikling i Bergen tildelt oppdraget med å bygge den første underjordiske holdeplassen i Vestland fylke, melder entreprenørkonsernet.

Holdeplassen vil bli bygget mellom Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, med et stasjonsområde 30 meter under bakken og underjordiske transportveier med heiser og rulletrapper til de to sykehusene.

Verdien av oppdraget er 224 millioner kroner. Det inneholder også opsjoner i tillegg.

Den nye holdeplassen vil bli benyttet daglig av 7.000 passasjerer, ifølge Veidekke.

Inkludert i prosjektet er en 42 meter høy betongkonstruksjon, bestående av over 4.000 kubikkmeter med betong.

Byggingen starter i oktober. Beregnet byggetid er to år, ifølge Veidekke.