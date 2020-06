Dyster bølgedal for byggsektoren

Byggenæringens landsforening (BNL) venter samlet sett en nedgang i aktiviteten i bygge og anleggsmarkedet på rundt 4 prosent i år, ifølge en melding.

– Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent. Det er forventet en nedgang for byggsektoren på 8 prosent, sier adm. dir. Jon Sandnes.

Usikkerhet stopper

Mange bedrifter har permittert ansatte og arbeidsledigheten er rekordhøy.

– Coronakrisen har så langt rammet bygg og anlegg mindre enn mange andre næringer, men det er fare for at ledigheten innen bygg vil bli liggende ved høyere nivåer i prognoseperioden enn i de foregående årene. Usikkerheten i samfunnet stopper mange kjøp, sier Sandnes.

Det forventes ikke at arbeidsledigheten vil gå ned igjen like raskt som den økte, det kan føre til en varig lavere aktivitet i byggenæringen.

– Dette vil legge en demper på markedet i år og neste år. Prognosene viser at det store forskjeller hvor hardt krisen rammer i de ulike markedene. For bygg snakker vi da om et fall på 8 prosent, og ser vi på nye boligbygg er tallet 17, 5 prosent nedgang, leilighetsbygningen med et fall på over 40 prosent sier Sandnes.

BNL forventer derfor at det kommer tiltak for å holde hjulene i gang i byggenæringen gjennom høsten og inn i 2021 i tiltakspakken som er varslet 29. mai.

Oppdrag må ut nå

Prognosene peker videre på at anleggssektoren vil være bedre stilt, men her ligger det også en usikkerhet.

– Den svake kronekursen vil føre til at importerte byggevarer blir dyrere, og effekten kan bli sterk nok til at materialkostnadene samlet sett kan øke merkbart framover. Samtidig venter vi at arbeidskraftkostnadene beveger seg i motsatt retning på grunn av økt arbeidsledighet og svakere lønnsvekst, sier Sandnes.

Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet.

– Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå, sier Sandnes.

Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent, kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken, mener han.