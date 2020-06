Stig L. Bech og Solon Eiendom får kraftig kritikk fra banktopp

UNDRER SEG OVER BECH: – Det som overrasker meg er at Bech sitter og ser på dette. Han har alltid vært så ordentlig og den flinkeste eiendomsadvokaten. At han forsvarer slik, virker litt spesielt, sier banktoppen. Solon Eiendom-sjef Stig L. Bech er uenig i beskrivelsen.

UNDRER SEG OVER BECH: – Det som overrasker meg er at Bech sitter og ser på dette. Han har alltid vært så ordentlig og den flinkeste eiendomsadvokaten. At han forsvarer slik, virker litt spesielt, sier banktoppen. Solon Eiendom-sjef Stig L. Bech er uenig i beskrivelsen. Foto: Håkon Løtveit

– Vi har registrert situasjonen, og synes det er uheldig for renommeet til bransjen at noen velger å komme med slike kreative løsninger når salget ikke går som forventet, sier en høytstående bankkilde i en av de største bankene.

– Underlig

Han ønsker å være anonym, men sier at det oppfattes som veldig underlig at kjøperselskapet ikke er oppkapitalisert når kjøpskontraktene inngås.

Finansavisen skrev i forrige uke at Solon Eiendom har solgt boliger i nybyggsprosjekter for 514 millioner til Solon Realkapital. Dette er et selskap som er eid med Solons hovedaksjonær Runar Vatne med 51 prosent og Solon Eiendom selv med de siste 49 prosentene. Kjøpene utgjorde i fjor en av to solgte boliger i Solon Eiendom. Bakgrunnen for dette sa adm. direktør Stig L. Bech var at selskapet enten ville selge boligene videre eller bruke dem som en base for sin utleieboligsatsing.

Solon Eiendoms største aksjonærer Aksjonær Eierandel Verdi i mill. (Kurs: 28) Runar Vatne/Vatne Property/Vatne Equity 25,20% 523,3 Simen Thorsen/Hortulan 21,81% 396,9 Tore Aksel Voldberg/Skøien/Dukat 18,38% 381,7 Øystein Landvik / UFI 9,68% 200,9 Danske Bank 7,88% 161,8 Joh Johannson Eiendom 6,74% 140,0 DNB 5,45% 113,2 Verdipapirfondet Norge Selektiv 2,71% 56,4 Svenska Handelsbanken 1,88% 39,1 Danske Invest Norge Vekst 1,85% 38,3 Norron Sicav - Target 1,69% 35,1 John Galt/Andreas Martinussen 1,09% 22,4 Solon Eiendom ASA 1,09% 22,4

Kjøpte 51 % av totalen

2019 ble et aktivt år for Solon Realkapital. Av de 187 enhetene Solon Eiendom solgte i 2019, kjøpte det felleseide eiendomsselskapet 95. Det utgjør 50,8 prosent av salget.

Men det banktoppen stusser på, er at selv om kjøpskontraktene er inngått, er det ikke gitt noen garantier eller forskuddsbetalinger. Bech er likevel helt trygg på at Solon Realkapital blir oppkapitalisert før overtagelse.

STØRSTE EIER: Runar Vatne er største aksjonær i Solon Eiendom og 51-prosenteier i Solon Realkapital. Foto: Eivind Yggeseth

– I næringstransaksjoner selger man «penga mot pølsa». Kjøper vurderer om selger kan gjøre opp for seg, og motsatt, sa Bech i forrige uke.

Men mye kan skje, som coronakrisen har vist, og banktoppen stiller seg meget undrende til at ikke Solon Realkapital har kapital i bunn. Det er ikke gitt at garantistene er søkegode når oppgjøret skal finne sted, mener han.

Dette er handelsmenn – de leker ikke butikk Banktopp om de sentrale aksjonærene i Solon Eiendom

– Selskapet er ikke substansiert, de har ikke finansieringen på plass, sier han.

I løpet av høsten får Solon Realkapital overlevert 19 leiligheter. Solon-sjefen sier til Finansavisen at det ikke er bestemt om leilighetene skal leies ut eller om de skal selges før ferdigstillelse.

– Enten skal vi selge dem, og da få en merverdi ved salget, eller strukturere dette som en utleieportefølje, sier han.

Også dette er banktoppen kritisk til.

– Dette kan fort oppleves for utenforstående som butikk-i-butikken, sier han.

Han forteller at banken han jobber i har sett konturene av det som har kommet frem i media de siste dagene, både med salg til Solon Realkapital og de hyppige tilbakekjøpene på lave daglige aksjevolumer, noe han synes kan ligne på en forsvaring av aksjekursen.

STOREIER: Tore Aksel Voldberg, Solon Eiendom. Foto: Iván Kverme

– Hva er listepris?

Finansavisen har tidligere skrevet om Selvaag Utleiebolig har økt antallet utleieboliger. De har vært tydelig på at når de går inn og kjøper et eller flere byggetrinn i prosjekter, krever de store rabatter fra listepris. Solon Eiendom og adm. direktør Stig L. Bech har derimot vært helt klare på at når Solon Realkapital kjøper av Solon Eiendom, skjer det til listepris.

– Hva er listepris, spør Finansavisens kilde retorisk.

– Det er mulig de selger for prisen de har presentert for sin bankforbindelse som grunnlag for kalkylen, men dette er handelsmenn – de leker ikke butikk, sier han om de største aksjonærene i Solon Eiendom.

– Vært ganske breiale

– De har vært ganske breiale og snakket høyt til markedet om store vekstplaner. Kanskje hadde det vært bedre om de dempet vekstambisjonene litt, sier han.

– De kjøpte opp Kruse Smith Eiendom som har vært tungt i mange år. Det er vel ikke noen quick fix på dette for Solon Eiendom heller?

– De kjøpte det før coronatiden, og timingen var vel ikke helt heldig, men om de har kjøpt dyrt eller billig, vet jeg ikke, det var ikke vi som finansierte kjøpet.

Selskapet ble kjøpt i desember i fjor, og da hadde Kruse Smith Eiendom rundt 660 boliger i produksjon og en tomtebank på cirka 2.500 boliger, samt noe næringseiendom.

Banktoppen undres også over Stig L. Bechs rolle i Solon. Bech var i mange år toppadvokat i BAHR med eiendom som spesiale.

– Det som overrasker meg er at Bech sitter og ser på dette. Han har alltid vært så ordentlig og den flinkeste eiendomsadvokaten. At han forsvarer slik, virker litt spesielt. Jeg vet jo at han har en opsjonspakke som ikke er verdt noe i dag, men jeg synes det er underlig.

Uenig i kritikken

– Jeg er ikke enig i de betraktningene som fremkommer. For det første er Solon Realkapital finansiert gjennom at to solide selskaper har forpliktet seg til å bidra med nødvendig egenkapital. Fremmedkapital oppnås selvfølgelig, men det er unaturlig at den endelige avtalen inngås flere år i forkant, sier Bech som svar på kritikken.

– Hva gjelder tilbakekjøp er dette kjøp i tråd med fullmakt fra generalforsamlingen, innenfor regelverket. Jeg oppfatter at de fleste ser dette som fornuftig, for eksempel Bjerke i Carnegie) i Finansavisen forrige uke.

Meglerhonorar kuttes

– Listepris er den prisen eiendommene selges for i markedet – netto etter fradrag for meglerhonorar og markedsføring som da ikke påløper, hverken mer eller mindre. Listeprisen fastsettes av Solon Eiendom i samarbeid med anerkjente meglere. Det gis for eksempel ingen kvantumsrabatt fordi kjøpet er stort. Dette er en god og transparent ordning.

Han mener at Kruse Smith er et godt kjøp.

– Oppkjøpet av Kruse Smith har styrket selskapet. Vi presenterer mer rundt dette i vår rapport for andre kvartal, og selskapet ble først overtatt i april, sier han.

– Og for egen del – jeg trodde virkelig ikke jeg var breial, og kan betro deg at jeg heller ikke er veldig fokusert på opsjonspakken etter mange bra år som advokat, sier Bech.