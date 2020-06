Solon Eiendom hamstrer egne boliger, men vil selge tomtebanken

– Vi har besluttet å gå inn i en strategisk prosess, men ønsker ikke å si noe mer enn det som står i børsmeldingen for at alle skal få samme informasjon, sier adm. direktør i Solon Eiendom, Stig L. Bech.

Selskapet har den seneste tiden vært i medienes søkelys etter at selskapet gjør storstilte kjøp av egne boliger og egne aksjer.

Spørsmål Solon Eiendom ikke vil besvare Når begynte dere å se på utskilling av tomtebanken som en mulighet? Du sa det var i disse dager, har det vært gjennomført et styremøte denne uken?

Dere skriver at dere kan eie opptil 50 prosent av tomtebanken, hva er sannsynlig eierpost? 0 eller 49 prosent? Har dere sett dere ut noen mulige kjøpere/ investorer?

Dere skriver at dere med dette skal strømlinjeforme balansen. Det har de siste dagene vært stilt spørsmål ved rasjonalet for at dere kjøper halvparten av egne boliger gjennom Solon Realkapital – enten for videresalg eller til bruk som utleieboliger. Er dette å strømlinje balansen? Hvordan balanseføres disse kjøpene og forpliktelsene som dette påfører Solon Realkapital som dere eier 49 prosent av?

Dere skriver at salget skal gi en åpning for en optimalisert kapitalstruktur – hvordan ser en optimalisert kapitalstruktur ut?

Hva skal salgsprovenyet av tomtebanken brukes til? Utbytte, å styrke egenkapitalen eller å kjøpe flere egne boliger/utleieboliger?

Torsdag formiddag sendte selskapet ut en børsmelding der det skrives at selskapet ser på muligheten for å fisjonere ut tomtebanken, og selge seg ned til en eierpost på maks 49 prosent.

– Optimalisert kapitalstruktur

«For Solon vil en eventuell utskillelse av tomtebanken kunne bidra til etablering av en enda renere og mer skalerbar prosjektorganisasjon, den vil synliggjøre verdier i tomtebanken og strømlinjeforme balansen samt gi åpning for en optimalisert kapitalstruktur», heter det i meldingen.

Strømlinjet balanse og optimalisert kapitalstruktur vil mange mene rimer dårlig med selskapets 49-prosenteierpost i Solon Realkapital.

ER BÅDE KJØPER OG SELGER: Runar Vatne, største aksjonær i Solon Eiendom og Solon Realkapital. Foto: Eivind Yggeseth

Vil ikke besvare spørsmål

Bech ønsker ikke å svare på dette, eller noen av de andre spørsmålene Finansavisen stilte (se faktaboks).

Finansavisen skrev i forrige uke at av Solon Realkapital, som eies 49 prosent av Solon Eiendom og resten av Solon Eiendoms største aksjonær Runar Vatne, kjøpte halvparten av alle boligene Solon Eiendom solgte i fjor. Dette tilsvarte kjøp for hele 516 millioner kroner.

STOREIER: Tore Aksel Voldberg. Foto: Iván Kverme

Dette har fått mange til å spørre seg om hva som skjer i selskapet, spesielt hvorfor Solon Realkapital er storkjøper av Solon Eiendoms boliger.

Solon Eiendoms største eiere Aksjonær Eierandel Runar Vatne 25,20 % Simen Thorsen 21,80 % Tore Aksel Voldberg 18,40 % Øystein Landvik/UFI 9,70 % Danske Bank 7,90 % Joh Johannson Eiendom 6,70 % DNB 5,40 %

Selskapet begrunner det med at de skal selge dem videre eller bruke dem som utleieboliger, noe Bech mener er risikoavlastende ettersom storaksjonær Runar Vatne eier 51 prosent av Solon Realkapital.

Selve utskillelsen som Solon vurderer er den samme øvelsen som både Selvaag Bolig og Veidekke har gjort. Selvaag solgte hele tomtebanken for 3,4 milliarder, og delte ut 2 milliarder i utbytte. Veidekke skal selge sin eiendomsvirksomhet hvor den bokførte verdien er over 8 milliarder kroner. Begge aksjene steg kraftig da nyheten ble meldt.

Solon Eiendom-aksjen var torsdag klokken 14 opp nær 9 prosent til snaue 30 kroner.

Solon Eiendom har også et tilbakekjøpsprogram, og i perioden 16. mars til 7. mai, kjøpte selskapet i snitt 31 prosent av dagsvolumet i aksjen. Og timingen av dette ser nå svært god ut siden brorparten av de rundt 800.000 aksjene ble kjøpt mellom 25 og 27 kroner. Bech har et opsjonsprogram på 2 millioner aksjer med innløsningskurs 30 kroner, men han har ikke opptjent seg noen opsjoner ennå.

Svært kritisk banktopp

En banktopp som ønsket å være anonym sa til Finansavisen onsdag:

– Vi har registrert situasjonen, og synes det er uheldig for renommeet til bransjen at noen velger å komme med slike kreative løsninger når salget ikke går som forventet, sier en høytstående bankkilde i en av de største bankene.

– Selskapet er ikke substansiert, de har ikke finansieringen på plass. Dette er handelsmenn – de leker ikke butikk, sier han om de største aksjonærene i Solon Eiendom. Han reagerer spesielt på at Solon Realkapital ikke er oppkapitalisert, og ikke har stilt noen garantier for kjøpene.

Bankmannen stusser også på Bechs rolle.

STOREIER: Øystein A. Landvik, UFI. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Det som overrasker meg er at Bech sitter og ser på dette. Han har alltid vært så ordentlig og den flinkeste eiendomsadvokaten. At han forsvarer slik, virker litt spesielt. Jeg vet jo at han har en opsjonspakke som ikke er verdt noe i dag, men jeg synes det er underlig.