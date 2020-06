Multikonsult skal være med å bygge ny bro over Mjøsa

Multiconsult er blitt plukket ut av Nye Veier AS til å levere design- og ingeniørtjenester for den nye E6-strekningen fra Moelv til Roterud i Innlandet, melder selskapet i en børsmelding onsdag.

Strekningen er omtrent 11 kilometer lang og består av ny firefelts bro som krysser Mjøsa, samt ni kilometer vei.

Nye Veier AS har valgt den belgiske entreprenøren BESIX og den italienske entreprenøren Rizzani i et joint venture til konkretiseringsfasen for regulering, design og bygging av strekningen.

AF Gruppen er underleverandører og Selberg Architects er broarkitekt. Hele kontrakten har en totalramme på 2,55 milliarder kroner.

Kontrakten for samhandlingsfasen forventes å bli signert innen utgangen av august 2020, og kontrakten for prosjekterings- og byggefasen forventes å bli signert i slutten av 2021.