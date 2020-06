Fredriksen og Tollefsen kjøper Veidekkes eiendomsvirksomhet

Veidekke har signert avtale med et konsortium bestående av Ivar Tollefsens Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS om salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige, melder selskapet i en børsmelding.

NPRO og Fredensborg blir likeverdige partnere med 42,5 prosent hver, og Union vil eie 15 prosent. Baard Schumann foreslås til å lede den nye virksomheten.

Salget er et kontantvederlag på 7,7 milliarder norske kroner på gjeldfri basis, og transaksjonen vil gi en gevinst til Veidekke på om lag 1,2 milliarder norske kroner.

Selskapsverdien er på 8,75 milliarder kroner inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter.



Transaksjonen forventes å være gjennomført i løpet av september 2020.

Salget av eiendomsvirksomheten vil gjøre Veidekke til en rendyrket skandinavisk entreprenørselskap.

Vurdert siden november

– Veidekke har siden november vurdert ulike alternativer for utskillelse av eiendomsaktivitetene for å legge til rette for langsiktig videreutvikling med nye eiere og å kunne rendyrke entreprenørvirksomheten, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg i Veidekke.

– Etter en grundig prosess har styret konkludert med at salg av virksomheten fremstår som den beste løsningen både industrielt og finansielt, og denne løsningen realiserer også verdier for våre aksjonærer, fortsetter Brandtzæg.

Styret i Veidekke vil etter gjennomføring foreslå utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 20 kroner pr. aksje.

Begge parter fornøyd

– Vi er godt fornøyde med at Veidekke har akseptert vårt bud, og at vi sammen med våre partnere blir eiere av Veidekkes eiendomsvirksomheter i Sverige og Norge, som består av mange spennende prosjekter, sier Tollef Svenkerud, styreformann i Fredensborg Bolig.

– Pågående prosjekter er godt ivaretatt av en profesjonell organisasjon, og Baard Schumann er påtenkt som leder for den samlede virksomheten i Norge og Sverige. Han vil med dette erstatte Jørgen Wiese Porsmyr, som forblir i Veidekke ASA, sier Bent Oustad, adm. direktør i Norwegian Property ASA.

Transaksjonen gjennomføres ved at parten som kjøper overtar aksjene i Veidekke Eiendom i Norge og Sverige mot å betale et vederlag på om lag 3,3 milliarder norske kroner. Samtidig tilbakebetales Veidekke Eiendoms gjeld på om lag 4,2 milliarder norske kroner til Veidekke ASA, mens 200 mill. norske kroner utgjør utsatt prosjektoppgjør som blir betalt ved ferdigstillelse av prosjekt.