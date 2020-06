Mer jobb for AF Gruppen

AF Gruppen er enige med Clemenskvartalet Holding om videre arbeid for grunn- og kjellerarbeid på Clemenskvartalet ved Bispevika Syd, som ligger ved Bjørvika i Oslo.

Kontraktens verdi er estimert til 420 millioner kroner. Ferdigstillelse ventes å være april neste år.

– Bispevika er et spennende område for byutvikling som vi har samarbeidet med Oslo S Utvikling AS på i flere år i Bispevika Nord. Etter å ha gjennomført boligprosjektet Dronninglunden og nå med Vannkunsten under ferdigstillelse, er vi glade for å kunne levere neste steg i Bispevika Syd i tett samarbeid med Clemenskvartalet og OSU, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.