Betonmast skal bygge kontorbygg for Avantor

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert avtale med Avantor om bygg av et kontorbygg i Nydalen i Oslo, melder selskapet i en børsmelding fredag.

Avtalen, som er en samspillsentreprise, har en verdi på 400 mill. norske kroner.

Byggestart er estimert til august 2020 med ferdigstillelse våren 2022.

– Det er både bra og viktig at utbyggere fortsetter å investere, til tross for usikkerheten som fortsatt råder knyttet til coronapandemien. Vi har hatt gleden av å bygge for Avantor tidligere, og ser frem til å ta fatt på dette innovative, spennende prosjektet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.