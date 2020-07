Veidekke-jobb på Gardermoen

Veidekke Logistikkbygg har skrevet kontrakt med Olav Thon Eiendom (Gardermoen Park AS) om oppføring av Felleskjøpets nye sentrallager på Gardermoen, melder Veidekke i en børsmelding tirsdag.

Kontrakten er en totalentreprise på 181 millioner kroner.

– Vi er svært godt fornøyd med at Olav Thon Eiendom har valgt oss som entreprenør for et stort logistikkprosjekt. Oppdraget passer bra for vår satsning på utvikling, spesialisering og oppføring av yrkesbygg i totalentreprise. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser frem til en spennende byggeprosess med Felleskjøpet og Olav Thon, sier daglig leder Roar Kristiansen i Veidekke Logistikkbygg.

Byggearbeidene starter opp etter ferien og prosjektet skal gjennomføres på 18 måneder.