AF Gruppen solgte kontorbygg med saftig gevinst

Hasle Linje Næring DA, et selskap som AF Gruppen eier 49,5 prosent av, har akseptert et bud fra Clarkson Platou Real Estate om å selge et kontorbygg, skriver selskapet i en melding.

Kontorbygget som ligger i Karvesvingen 5 er på 18.000 kvadratmeter, og Atea som flyttet inn i første kvartal 2020, er hovedleietaker.

Salget forventes å gi en regnskapsmessig gevinst på 95 millioner kroner for AF Gruppen.

– Hasle Linje har på kort tid utviklet seg til en veldig vital bydel, sentralt og lett tilgjengelig. Karvesvingen 5 er ofte omtalt som Europas smarteste bygg, og vi er veldig tilfreds med å ha kommet til enighet i direkteforhandlinger med Clarkson Platou Real Estate, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Han ønsker ikke å komme med ytterligere kommentarer rundt salget.