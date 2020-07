Mer jobb for AF Gruppen

AF Bygg Göteborg AB, et datterselskap i AF Gruppen, skal bygge 143 nye boliger i bydelen Backa i Gøteborg på oppdrag fra Riksbyggen.

Kontraktsbeløpet er ca. 200 millioner svenske kroner.

Backa er et av de prioriterte utviklingsområdene i Göteborg og i den første etappen skal det bygges rundt 1.000 nye boliger.

Til våren begynner AF Bygg Göteborg å bygge den første etappen, som består av 85 boliger, i borettslaget Dunungen.

– Vi gleder oss til å kunne bidra til et større mangfold av boliger i Selma stad, slik at mange mennesker får muligheten til å fortsette å bo her eller flytte til bydelen, sier Bård Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen for Sverige.