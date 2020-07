Verkstedjobb for AF Gruppen

Bane NOR Eiendom AS har innstilt AF Gruppen som entreprenør for utbygging av Støren Verksted, melder selskapet i en pressemelding fredag.

Prosjektet omfatter bygging av ny verkstedhall, vaskehall og tilhørende administrasjonsbygg på Støren. Avtalen er en totalentreprise og har en verdi på 217 millioner kroner. Prosjektstart er i august 2020 og ferdigstillelse er desember 2021.

– Å bygge ut infrastruktur for jernbanen er en viktig samfunnsoppgave, og vi er glade for å kunne tilby den kompetansen, oppdragsforståelsen og kapasiteten som kreves i prosjektet. Verkstedet planlegges med en universell utforming slik at det kan håndtere alle aktuelle togtyper for persontrafikk i Norge, og vi gleder oss til å jobbe sammen med Bane NOR Eiendom på prosjektet, sier Geir Flåta, konserndirektør i AF Gruppen.