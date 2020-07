Multiconsult skal bygge for Vann- og avløpsetaten

Multiconsult skal prosjektere bygging av nytt sentralnett tilknyttet den nye vannforsyningen til Oslo kommune, melder selskapet i en børsmelding mandag.

Kontrakten er verdt 50 millioner kroner, arbeidet starter umiddelbart og jobben skal fullføres i begynnelsen av 2021.

Avtalen inkluderer detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

– Vi er stolte av å vinne en ny kontrakt for det nye hovedvannforsyningsprosjektet til Oslo. Dette er en bekreftelse på at vår kompetanse er verdsatt, og at Oslo kommune er fornøyd med våre tidligere leveranser i prosjektet, sier Sigmund Tøien, konsernprosjektleder i Multiconsult.