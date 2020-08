Amund Tøftum ny konsernsjef i AF Gruppen

Amund Tøftum blir ny konsernsjef i AF Gruppen, og tar over stafettpinnen etter Morten Grongstad.

Det opplyses i en børsmelding onsdag.

– Tidspunktet er riktig for å sende stafettpinnen videre. AF Gruppen har en størrelse og en forretningsmessig bredde som gir Amund Tøftum og 5.600 fantastiske kolleger gode muligheter til å fortsette den lønnsomme veksten som kjennetegner AF, sier avtroppende konsernsjef Morten Grongstad i en kommentar.

Tøftum har til nå vært ansvarlig for AF Gruppens offshorevirksomhet og er også konserndirektør for Bygg Norge med ansvar for deleide selskaper i AF.

Et samlet styre stod bak vurderingen om at Amund Tøftum er den rette personen til å lede selskapet videre, ifølge styreleder Pål Egil Rønn.

– Jeg ser frem til muligheten til å lede et selskap med så mange dyktige ansatte. Selskapet har vært gjennom en betydelig vekstfase og er nå i ferd med å etablere seg som ett av de større entreprenørselskapene i Norden. AF vil fortsatt søke å være et fremoverlent selskap der sikkerhet og lønnsomhet er sentrale elementer for vår verdiskaping, sier Amund Tøftum.

Tøftum tiltrer rollen som konsernsjef 24. august. Morten Grongstad vil etter ønske fra påtroppende konsernsjef være tilgjengelig for selskapet, heter det.