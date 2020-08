Onsdag formiddag kom den noe overraskende meldingen om at Morten Grongstad trekker seg som konsernsjef i AF Gruppen. Siden han overtok som leder for snart fem år siden, har markedsverdien av entreprenørselskapet økt fra rundt 10 til 18,7 milliarder kroner.

– Tidspunktet er riktig for å sende stafettpinnen videre. AF Gruppen har en størrelse og en forretningsmessig bredde som gir Amund Tøftum og 5.600 fantastiske kolleger gode muligheter til å fortsette den lønnsomme veksten som kjennetegner AF, sier Grongstad i pressemeldingen.

NY KONSERNSJEF: Amund Tøftum har jobbet i AF Gruppen i 15 år. Foto: AF Gruppen

– Hvorfor et lederbytte nå?



– Vi kan gjenta budskapet vi brukte i 2015, da jeg fikk muligheten. Lederbytter skal ikke skje ved pensjon eller at noen får fyken, men når det er rett for selskapet, sier Grongstad til Finansavisen.



– Jeg tok selv initiativ overfor styret. Det var riktig timing, vi hadde en kandidat klar, og vi er i ferd med å lukke siste kapittel av 2020-strategien som ble lagt i 2016. Nå skal det legges en ny strategi frem mot 2024, og den får Amund være med å utforme.

Brudd på seiersrekke

AF Gruppen har vært en solskinnshistorie for investorene med lange briller. Under Grongstads forgjenger, Pål Egil Rønn, ble markedsverdien løftet fra cirka 1,5 til 10 milliarder kroner.

I 2016 ble det satt et mål om at årsomsetningen skulle opp fra 12 til 20 milliarder kroner, et mål som ble nådd med god margin allerede i fjor. I årets første kvartal gikk det imidlertid ikke like godt som det pleier.

– Resultatet var vesentlig under det vi er vant til å se fra selskapet de siste årene, sa analytiker Simen Mortensen i DNB Markets da tallene ble presentert 15. mai.

Han senket kursmålet for aksjen fra 122 til 112 kroner og gjentok sin salgsanbefaling.

Enkel geografi

Amund Tøftum har jobbet i AF Gruppen siden 2005, sist som konserndirektør for Bygg Norge. Han har studert industriell økonomi ved NTNU.

Den nye konsernsjefen kan se frem til et solid lønnshopp, ihvertfall om man skal bruke Grongstad som målestokk. Totalt fikk han utbetalt 10,4 millioner kroner i fjor.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal ikke gjøre så veldig mye, men jeg stiller meg tilgjengelig for selskapet. I den grad de har bruk for en resirkulert konsernsjef, skal de få bruke meg, sier Grongstad.



Det er vanlig i AF Gruppen å ansette konsernsjefer fra Gudbrandsdalen. Både Grongstad og Rønn er derfra, og Tøftum kommer ikke til å bryte tradisjonen med sin dåpsattest fra Gausdal.