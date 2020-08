AF Gruppen-sjefen ikke fornøyd med kvartalet

Byggselskapet hadde inntekter på 6,6 milliarder kroner, en økning fra 5,9 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 263 millioner kroner, en nedgang fra 369 millioner samme tid i fjor.

Periodens resultat endte på 202 millioner kroner, ned 88 millioner fra andre kvartal 2019. Resultat pr. aksje ble 1,56 kroner mot 2,54 kroner sist år.

EBITDA-marginen var på 6,1 prosent i andre kvartal. Egenkapitalandelen var på 23 prosent. Selskapet har en ordrereserve på 34,2 milliarder kroner.

– Vi har lagt bak oss et krevende halvår med høy aktivitet, men vi er ikke fornøyde med lønnsomheten verken for kvartalet eller halvåret. De ansatte i hele organisasjonen har vist stor evne til tilpasning og har lagt ned mye innsats og godt arbeid for å opprettholde produksjonen under coronapandemien. Ordrereserven er rekordhøy og lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt. Som i tidligere år forventer vi økt lønnsomhet i 2. halvår, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

AF Gruppen (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 6.568 5.863 Driftsresultat 263 369 Resultat før skatt 258 363 Resultat etter skatt 202 290