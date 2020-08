Christian Ringnes vil kjøpe storbygg i Oslo

Budrunden for gamle Deichmanske bibliotek, som ligger på Hammersborg i Oslo, starter mandag. Ifølge NRK ønsker Ringnes å bli med i denne budrunden gjennom hans Eiendomsspar.

– Ja, vi vurderer jo sterkt det, sier viseadministrerende direktør Sigurd Stray til kanalen.

NRK skriver at Eiendomsspar ønsker å ha det meste av gamle Deichmanske bibliotek åpent, og selskapet har konsertarena, kontorer og kafé i planene.

Prisen for bygget er 58,6 millioner kroner, ifølge Aftenposten. Men det må også brukes 64 millioner til på vedlikehold. Det er et krav at det skal være åpent 90 dager i året, og gratis 24 av disse dagene.

Biblioteket ble åpnet 28. august 1933. Biblioteket ble stengt i 2019. Bystyret skal behandle budene til slutt.