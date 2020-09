Salget av Veidekke Eiendom er gjennomført

SOLGT: Konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke kan konstatere at Veidekke Eiendom er solgt.

I juni signerte Veidekke en avtale med et konsortium bestående av Ivar Tollefsens Fredensborg og Fredensborg Bolig, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holdingom salg av eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige.

Tirsdag er salget gjennomført opplyser, Veidekke i en børsmelding. Veidekke har mottatt totalt et vederlag på 7,1 milliarder kroner.

NPRO og Fredensborg blir likeverdige partnere med 42,5 prosent hver, og Union vil eie 15 prosent. Baard Schumann blir leder av den nye virksomheten som foreslått.

– Dagen i dag er viktig. Prosessen med å dele Veidekke og selge eiendomsvirksomheten har vært omfattende og er strategisk viktig for Veidekke. Etter salget er Veidekke en rendyrket entreprenør, med en solid finansiell posisjon som gir oss et sterkt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

Selskapsverdien er på 8,75 milliarder kroner inkludert arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter. Veidekke vil få en gevinst på rundt 1,2 milliarder kroner.