Veidekke skal bygge Tveiterås skole i Bergen for 102 millioner

RIVER GAMMELT, BYGGER NYTT: Tveiterås skole er den eneste i Bergen for elever med store lærevansker, utviklingshemming og behov for spesielt tilrettelagt undervisning. Illustrasjon: Veidekke

Veidekke er gitt kontrakten for å bygge nye Tveiterås skole på Paradis i Bergen, opplyser entreprenørkonsernet.

Verdien av oppdraget 102 millioner kroner.

Oppdragsgiver er Bergen kommune.

Lokalene i dagens Tveiterås skole vurderes som lite egnet for både elever og ansatte – bygget omtales som utdatert, med utforming lite egnet for rullestolbrukere – og skolen skal nå rives og erstattes med et nytt bygg.

Tveiterås skole er en offentlig skole spesialtilpasset for elever med autisme. Den har i dag 40 elever og 60 ansatte.

– Lang prosess

Det nye bygget blir på i overkant av 3.500 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Det satses på tydelig miljøprofil, med krav til bruk av miljøvennlige materialer og fossilfri byggeplass, ifølge Veidekke.

«Det har vært en lang prosess på Tveiterås, så vi er veldig glade for å nå komme i gang», sier prosjektleder Astrid A. Kalland i Etat for utbygging i Bergen kommune i meldingen.

Rivingen påbegynnes over nyttår. Ny skole ventes ferdig i løpet av våren 2023.