Veidekke skal bygge sykkelvelodrom

Veidekke børsmelder at selskapet har fått i oppdrag av Norges Cykleforbund og Nordr om å bygge en sykkelvelodrom og et kommersielt bygg som skal brukes til ungdomsskole, barnehage, kontorer og butikker i Asker. Det er planlagt at den skal bli på seks etasjer.

Kontrakten for velodromen er på 158 millioner kroner, og for næringsbygget vil Veidekke få 189 millioner kroner. Prosjektets navn er Asker Velo. Bruttoarealet vil bli på 15.700 kvadratmeter.

Byggingen vil begynne nå i oktober. Skolen og barnehagen skal være klar for skolestart i august 2020, men resten av bygget skal stå klar høsten 2022.

– Vi har utviklet prosjektet siden høsten 2019 i fellesskap med Nordr og Norges Cykleforbunds Kompetansesenter for å få det realisert sammen med leietakerne i næringsbygget. Asker kommune har også bidratt på en svært positiv måte for å få dette flotte prosjektet realisert. Nå gleder vi oss til å komme i gang med byggearbeidene om noen få uker, sier distriktsleder Gro Brathovde i Veidekke Bygg Buskerud.