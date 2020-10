Mer jobb til svensk AF Gruppen-datter

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad Mälardalen AB har fått i oppdrag å gjennomføre grunnarbeidet for et nytt logistikkanlegg i Eskilstuna, opplyses det i en børsmelding.

Verdien på kontrakten er satt til 142 millioner svenske kroner, eksklusive mva.

Anlegget skal ifølge meldingen oppføres på et område på 28 hektar og med et byggeareal på nesten 80 000 m2, inkludert tre automatiserte lagerhus og store rangeringsområder for lastebiler og jernbanespor.