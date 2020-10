Nils Torsvik kjøpte bobil usett for 950.000 til bruk som rullende hotell og kontor

Balkongentreprenøren i Bergen er på få år bygget opp fra null til over 100 milliioner i omsetning med overskudd på opptil 10 millioner kroner. Eier Nils Torsvik har ikke klart det uten stadig å måtte vise seg på byggeplasser og ta inn på hotell. Det skjer ikke lenger.

– Vi har prosjekter i hele Norge, men da jeg bodde på hotell i Haugesund for to uker siden fattet jeg mistanke da de delte ut matposer til alle rom i stedet for å servere frokost. Det viste seg at hotellet var et karantenehotell for utenlandske arbeidere og andre i risikosonen, sier Nils Torsvik.

– Det gikk en faen i meg når jeg måtte betale 1.200-1.300 kroner og havne i løvens hule med risikogjester uten å bli informert om det. Så da ringte jeg og bestilte bobil usett, sier Torsvik.

Rullende kontor og hotell

– Nå kan våre folk bruke bilen uten å eksponere seg for smitterisiko. Den er blitt et kontor der vi har har flere prosjektmøter. Det er et arbeidsverktøy som har overrasket positiv, og er veldig mobilt og effektivt, skryter Torsvik.

– Er det ikke like stor smitterisiko hvis bilen brukes av mange?

– Ja, men den brukes kun av administrasjonen på seks mann. Det var også en forutsetning at bilen måtte ha godkjennelse for fem seter og kunne kjøres med klasse B-førerkort. De fleste bobilene krever førerkort for lett lastebil, og det er en utfordring.

– Det irriterer meg at alle nå skal sitte på hjemmekontor når mye av verdiskapningen skjer ute i felt. For oss er det uhyre viktig å komme seg ut på prosjektene.

Betalte 950.000

Balkongentreprenøren har 50 ansatte hvorav seks arbeider i administrasjonen. Resten er montører.

Bilen som ble kjøpt usett er en Ford Transit til 950.000 kroner.

– Jeg var spent på hvordan det skulle fungere, men er positivt overrasket. Det kan godt hende vi behøver flere, men foreløpig tester vi denne, sier han.

Bilen har fem soveplasser og like mange sitteplasser med dusj og toalett installert.

– Vi har alt vi behøver, skryter Torsvik som legger opp til færre hotellovernattinger fremover.