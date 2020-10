AF Gruppen bygger på Hamar

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen , har ifølge en børsmelding signert avtale med Conceptor Bolig om bygging av 87 leiligheter og næringsarealer i prosjektet Kastanjen på Hamar.

Avtalen, som er en totalentreprise, har en verdi på cirka 228 millioner norske kroner, ekskl. mva. Prosjektet har forbehold om salg, og salgsstart er satt til nyåret 2021. Planlagt byggestart er sommeren 2021, og byggetiden er beregnet til 24 måneder.

I tillegg til leilighetene, inneholder prosjektet også rundt 1.500 kvadratmeter næringsarealer.

– Vi har hatt en positiv dialog med Conceptor Bolig der vi har kommet med løsninger for dette prosjektet. Hamar er et prioritert område for oss, så vi er begeistret over å kunne være med på å bidra til utviklingen av dette området. Vi ser nå frem til å komme i gang med byggefasen, sier Jørgen Evensen, adm. direktør i Betonmast, i en kommentar.

Torsdag falt AF Gruppen-aksjen 1,71 prosent.